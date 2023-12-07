Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно состояние пострадавших при стрельбе в Брянске

Раненные при стрельбе в Брянске находятся в состоянии средней степени тяжести

close
100%
FotograFFF/Shutterstock

Состояние двух пострадавших при стрельбе в брянской гимназии оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приемные отделения хирургии городской и областной детских больниц.

По информации медиков, у одного ребенка диагностировано ранение плеча и колена. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

«Оказываем первую помощь и, скорее всего, будем переправлять в детскую больницу», — говорится в сообщении.

Еще один ребенок в возрасте 14 лет получил огнестрельное ранение плеча. Он также госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

До этого ученица устроила стрельбу в одной из школ, расположенных в городе Брянске. Девочка являлась ученицей восьмого класса гимназии №5. Сообщение о ЧП поступило в городскую диспетчерскую службу в 9:15 (совпадает с мск). Девочка пронесла в учебное заведение огнестрельное оружие и открыла огонь. Сотрудники правоохранительных органов оцепили здание образовательного учреждения и вывели детей с работниками на улицу.

Ранее в Брянске восьмиклассница устроила стрельбу в школе.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами