Стало известно состояние пострадавших при стрельбе в Брянске

Состояние двух пострадавших при стрельбе в брянской гимназии оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приемные отделения хирургии городской и областной детских больниц.

По информации медиков, у одного ребенка диагностировано ранение плеча и колена. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

«Оказываем первую помощь и, скорее всего, будем переправлять в детскую больницу», — говорится в сообщении.

Еще один ребенок в возрасте 14 лет получил огнестрельное ранение плеча. Он также госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

До этого ученица устроила стрельбу в одной из школ, расположенных в городе Брянске. Девочка являлась ученицей восьмого класса гимназии №5. Сообщение о ЧП поступило в городскую диспетчерскую службу в 9:15 (совпадает с мск). Девочка пронесла в учебное заведение огнестрельное оружие и открыла огонь. Сотрудники правоохранительных органов оцепили здание образовательного учреждения и вывели детей с работниками на улицу.

Ранее в Брянске восьмиклассница устроила стрельбу в школе.