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Доктор Мясников рассказал, как зимой компенсировать нехватку витамина D

Доктор Мясников: взрослым до 70 лет нужно 15 микрограмм витамина D в день

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Depositphotos

Витамин D играет ключевую роль в поддержании здоровья костей, иммунной системы и регулировании множества функций в организме. До 70 лет человеку необходимо 15 микрограмм этого витамина ежедневно, а людям старше дозу следует увеличить, рассказал заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников.

«Необязательно пить именно добавки и препараты с витамином D. Можно просто есть продукты с его содержанием» – заявил врач в беседе с Общественной Службой Новостей.

По данным «Национальной медицинской академии», детям от одного года до 18 лет и взрослым рекомендуется потребление 600 международных единиц (15 микрограмм) витамина D в день. После 71 года – 800 международных единиц (20 микрограмм) ежедневно, рассказал Мясников. Беременным и кормящим матерям он советует потреблять также 15 микрограмм витамина D в день.

Напомним, нутрициолог ранее назвала ошибочным мнение о том, что витамин D синтезируется в организме человека от солнечного света, заявив, что это незаменимый протогормон. Ученые при этом подчеркивают, что для профилактики дефицита витамина D дозу требуется подбирать индивидуально.

Ранее врач назвала опасные последствия передозировки витамином D.

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