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Установлена личность устроившего стрельбу в Невадском университете

СNN: стрельбу в Невадском университете устроил 67-летний профессор

Полиции Лас-Вегаса установила личность человека, который устроил стрельбу в Невадском университете. Им оказался 67-летний профессор, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его информации, стрелок был связан с колледжами в штатах Джорджия и Северная Каролина.

При этом пока не удалось выяснить, был и стрелявший как-то связан с Невадским инцидентом, где произошел инцидент. Остается также неизвестным, почему пожилой мужчина устроил стрельбу.

Стрельба в Невадском университете произошла вечером 6 декабря (по местному времени). Стрелявшего удалось нейтрализовать.

До этого в США произошел другой инцидент, где в результате взрыва в пригороде Вашингтона были ранены полицейские. Взрыв фактически уничтожил двухэтажное жилое здание.

В конце октября массовая стрельба произошла в американском Льюистоне в штате Мэн. Стрелком оказался 40-летний инструктор по огнестрельному оружию и резервист армии США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США неизвестный открыл огонь по отмечавшим Хэллоуин.

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