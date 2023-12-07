В Петербурге два человека пострадали в драке приезжих из пяти регионов России

В Петербурге произошла драка с участием граждан из разных частей России. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на улице Восстания. После сообщения местной жительницы в жилой дом прибыл наряд патрульных и вневедомственной охраны. Выяснилось, что ранены жители Ростовской и Липецкой областей. Обоих доставили в больницу, но от госпитализации оба отказались.

Позже полиция задержала в квартире семь человек. Четверо из них были из Калмыкии, один из КЧР и двое – из Ставропольского края. На всех подозреваемых оформили протоколы о мелком хулиганстве.

Правоохранители отправили на экспертизу семь ножей. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее после драки около «Лахта-центра» в Петербурге правоохранители приняли решение выдворить более 10 мигрантов.