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В Петербурге два человека пострадали в драке приезжих из пяти регионов России

В центре Петербурга граждане из пяти регионов РФ устроили массовую драку

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В Петербурге произошла драка с участием граждан из разных частей России. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на улице Восстания. После сообщения местной жительницы в жилой дом прибыл наряд патрульных и вневедомственной охраны. Выяснилось, что ранены жители Ростовской и Липецкой областей. Обоих доставили в больницу, но от госпитализации оба отказались.

Позже полиция задержала в квартире семь человек. Четверо из них были из Калмыкии, один из КЧР и двое – из Ставропольского края. На всех подозреваемых оформили протоколы о мелком хулиганстве.

Правоохранители отправили на экспертизу семь ножей. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее после драки около «Лахта-центра» в Петербурге правоохранители приняли решение выдворить более 10 мигрантов.

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