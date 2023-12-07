Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Близкий друг Николая Дроздова рассказал о его самочувствии

Друг Николая Дроздова Мирошник опроверг слухи о химеотерапии зоолога

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Телеведущий, зоолог Николай Дроздов чувствует себя хорошо. Он находится дома, и все его лечение сводится к тому, что он раз в день выпивает таблетки, рассказал его друг художник Константин Мирошник. В беседе с RT он опроверг слухи о том, что Дроздов проходит курс химиотерапии.

«Ни о какой химиотерапии я от него не слышал, мне он об этом никогда не рассказывал, так что все эти новости о раке очень похожи на фейк», — заявил художник.

Дроздов, по словам Мирошника, живет полной жизнью, часто встречается со своими друзьями.

Напомним, телеграм-каналы сообщали, что 86-летнему ведущему передачи «В мире животных» пришлось обратиться в дневной стационар из-за онкологического заболевания, и что он якобы вернулся домой после курса химеотерапии. Сам Дроздов возмутился этими сообщениями, назвав «мерзавцами» тех, кто распространяет такую информацию.

Ранее сообщалось, что соведущий Ивана Урганта купил часы принцессы Дианы.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами