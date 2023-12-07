Близкий друг Николая Дроздова рассказал о его самочувствии

Телеведущий, зоолог Николай Дроздов чувствует себя хорошо. Он находится дома, и все его лечение сводится к тому, что он раз в день выпивает таблетки, рассказал его друг художник Константин Мирошник. В беседе с RT он опроверг слухи о том, что Дроздов проходит курс химиотерапии.

«Ни о какой химиотерапии я от него не слышал, мне он об этом никогда не рассказывал, так что все эти новости о раке очень похожи на фейк», — заявил художник.

Дроздов, по словам Мирошника, живет полной жизнью, часто встречается со своими друзьями.

Напомним, телеграм-каналы сообщали, что 86-летнему ведущему передачи «В мире животных» пришлось обратиться в дневной стационар из-за онкологического заболевания, и что он якобы вернулся домой после курса химеотерапии. Сам Дроздов возмутился этими сообщениями, назвав «мерзавцами» тех, кто распространяет такую информацию.

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