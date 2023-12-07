В Иркутске беременная женщина напала на медика и устроила погром в больнице из-за очереди

В Иркутске беременная мать пришла с ребенком на забор крови, но решила не ждать своей очереди и напала на медсестру. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Инцидент в городской поликлинике №4, частично попавший на камеру видеонаблюдения, произошел 5 декабря. Местная жительница, пришедшая в медучреждение с ребенком ради сдачи анализов, разозлилась из-за длинной очереди в процедурный кабинет и назначила виновной медсестру, которая брала кровь.

После чего она ворвалась к ней в кабинет, обматерила пострадавшую, а затем ударила ее в живот, расцарапала шею и вырвала несколько клоков волос. Во время потасовки дебоширка умудрилась уничтожить взятые для исследования образцы крови других пациентов, перевернув чемодан с анализами.

Все это беременная мать устроила на глазах у собственного ребенка и покинула поликлинику к моменту приезда правоохранителей. Пострадавшая медсестра, которой пришлось уйти на больничный из-за травмы шейных позвонков, написала на нее заявление в полицию.

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