В Одесской области поврежден объект портовой инфраструктуры

Объект инфраструктуры, расположенный на территории Одесской области Украины, получил повреждения. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель региональной администрации Олег Кипер.

Как он отметил, разрушения зафиксированы на территории одного из местных портов. Речь идет о морской гавани, которая находится на реке Дунай.

«Повреждены складские помещения, элеватор и грузовики», — уточнил Кипер.

Согласно данным онлайн-ресурса, разработанного Министерством цифровой транформации Украины, в ночь на 7 декабря в Одесской области объявлялась воздушная тревога. Кроме того, сирены срабатывали на территории ряда других украинских регионов.

По информации интерактивной карты, предназначенной для оповещения граждан о возможной опасности, особый режим действовал около 4,5 часа. При этом никакой информации о взрывах в Одесской области не поступало.

Вечером 6 декабря украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в городе Днепре. Другие детали произошедшего не уточнялись, однако в тот же момент на территории Днепропетровской и Кировоградской областей была объявлена воздушная тревога.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что мешает военнослужащим страны перенести боевые действия на российскую территорию.