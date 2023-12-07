Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Одесской области поврежден объект портовой инфраструктуры

В Одесской области заявили о повреждении объекта портовой инфраструктуры

close
100%
Depositphotos

Объект инфраструктуры, расположенный на территории Одесской области Украины, получил повреждения. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель региональной администрации Олег Кипер.

Как он отметил, разрушения зафиксированы на территории одного из местных портов. Речь идет о морской гавани, которая находится на реке Дунай.

«Повреждены складские помещения, элеватор и грузовики», — уточнил Кипер.

Согласно данным онлайн-ресурса, разработанного Министерством цифровой транформации Украины, в ночь на 7 декабря в Одесской области объявлялась воздушная тревога. Кроме того, сирены срабатывали на территории ряда других украинских регионов.

По информации интерактивной карты, предназначенной для оповещения граждан о возможной опасности, особый режим действовал около 4,5 часа. При этом никакой информации о взрывах в Одесской области не поступало.

Вечером 6 декабря украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в городе Днепре. Другие детали произошедшего не уточнялись, однако в тот же момент на территории Днепропетровской и Кировоградской областей была объявлена воздушная тревога.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что мешает военнослужащим страны перенести боевые действия на российскую территорию.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами