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В российском регионе из-за взрыва бытового газа выгорела квартира

В Новороссийске на улице Героев Десантников произошел взрыв бытового газа

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novosti_novoross/Telegram

В Новороссийске местные жители рассказали о взрыве бытового газа. Об этом сообщает Telegram-канал «Супер Новости Новороссийска».

Инцидент произошел в доме на улице Героев Десантников. По словам горожан, они услышали громкий хлопок.

«Взрыв был очень ощутимый. С детьми пришлось эвакуироваться, квартиры наши и ниже затоплены», – поделились соседи, которые живут под пострадавшим помещением.

По предварительной информации, после взрыва произошло возгорание, огонь охватил трехкомнатную квартиру.

Информация по инциденту от МЧС региона на данный момент отсутствует.

Ранее в Петербурге произошло возгорание в консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.

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