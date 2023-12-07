В российском регионе из-за взрыва бытового газа выгорела квартира

В Новороссийске местные жители рассказали о взрыве бытового газа. Об этом сообщает Telegram-канал «Супер Новости Новороссийска».

Инцидент произошел в доме на улице Героев Десантников. По словам горожан, они услышали громкий хлопок.

«Взрыв был очень ощутимый. С детьми пришлось эвакуироваться, квартиры наши и ниже затоплены», – поделились соседи, которые живут под пострадавшим помещением.

По предварительной информации, после взрыва произошло возгорание, огонь охватил трехкомнатную квартиру.

Информация по инциденту от МЧС региона на данный момент отсутствует.

Ранее в Петербурге произошло возгорание в консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.