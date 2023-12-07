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Лада Дэнс задолжала налоговой службе почти миллион рублей

Shot: ФНС России может заморозить счета Лады Дэнс из-за долга в 968 тысяч рублей

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Федеральная налоговая служба РФ может в скором времени заблокировать счета певицы и актрисы Лады Дэнс (настоящее имя Лада Евгеньевна Волкова). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В материале указано, что артистка задолжала ФНС около одного млн рублей. К текущему моменту ее долг составил 968 тыс. рублей, уточняется в публикации.

При этом, по данным Shot, певица уже как минимум три недели не может погасить задолженность перед налоговой службой. В связи с этим существует вероятность, что надзорный орган заморозит банковские счета Лады Дэнс или не позволит ей выезжать за границу.

5 августа Лада Дэнс попала в автомобильную аварию на одном из участков трассы М-2 «Крым», которая проходит через Московскую область. В результате ДТП с участием трех машин актриса получила черепно-мозговую травму, и ей понадобилась медицинская помощь.

Однако уже через две недели певица выступила на концерте, посвященном 802-летию Нижнего Новгорода. Как отметили зрители, на сцену артистку вынесли помощники, и она хромала в течение всего мероприятия.

Позже Лада Дэнс прокомментировала аварию со своим участием и рассказала, как близкие поддержали ее в трудную минуту. В то же время она подчеркнула, что ей пришлось потратить достаточно крупную сумму на лечение после ДТП.

Ранее певица Лада Дэнс оценила масштаб русофобии в западных странах.

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