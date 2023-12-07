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На Камчатке собаки спасли мужчину от медведя-шатуна

На Камчатке медведь-шатун напал на сторожа, зверя отогнали собаки

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Shutterstock

На Камчатке медведь-шатун атаковал и ранил охранника рыболовно-охотничьей базы в Усть-Камчатском районе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя министра природных ресурсов региона Владимира Гордиенко.

В итоге зверя ликвидировали возле охотничье-рыболовной базы на реке Еловка в Усть-Камчатском районе.

«Сообщение о нападении на охранника поступило 5 декабря. Инцидент произошел, когда мужчина осматривал участок. Он получил укушенную рану на стопе. Ему удалось спастись благодаря собакам, которые отпугнули животное», — поделился деталями происшествия Гордиенко.

Пострадавшего доставили в поселок Ключи, где ему была оказана медицинская помощь. Охотничьей группой была срочно организована операция. На следующий день медведя-шатуна обнаружили и устранили. Он находился неподалеку от места происшествия. Зверь был сильно истощен и, по мнению охотников, с высокой вероятностью не собирался залегать в берлогу.

Традиционно на Камчатке медведи начинают залегать в берлоги к концу ноября, после того, как набрали достаточное количество жира. Самыми первыми в спячку уходят медведицы с медвежатами, а позже — самцы. Однако медведи могут задержаться и не уйти в берлогу из-за изобилия пищи, например, когда продолжается рыбный нерест в реках, или из-за ее недостатка, когда животное не набрало нужного количества жира, который бы помог ему пережить зиму.

По данным министерства природных ресурсов Камчатки, на полуострове проживает около 25 тысяч бурых медведей.

Также сообщалось о другом инциденте с медведем, в результате которого крымчанке пришлось ампутировать фалангу пальца.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.

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