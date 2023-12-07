Опубликовано видео загоревшегося при взлете в Улан-Удэ самолета Ту-204

В социальных сетях жители Улан-Удэ опубликовали видео самолета Ту-204, у которого при взлете загорелся левый двигатель.

На кадрах хорошо заметно, что из двигателя идут языки пламени. Перед аварийной посадкой экипаж самолета сбросил топливо.

Местные власти уже прокомментировали произошедшее и сообщили, что никто не пострадал. Глава Бурятии Алексей Цыденов написал в своем Telegram-канале: «В аэропорту Байкал при взлете грузового самолета Ту-204 загорелся двигатель».

Аэропорт также сообщил, что самолет приземлился в 8:35 по местному времени. На месте происшествия были пожарные машины и скорая помощь, но никому не потребовалась медицинская помощь.

Директор аэропорта Байкал Дмитрий Гармаев подчеркнул, что аэропорт работает в штатном режиме и рейсы выполняются по расписанию.

До этого Telegram-канал Shot сообщил, что в Улан-Удэ у самолета сразу после взлета загорелся двигатель.

В октябре российский самолет загорелся при взлете в Таджикистане. В одном из двигателей произошло возгорание. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и полностью сгорело.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.