Стала известна судьба самолета, севшего в пшеничном поле под Новосибирском

Самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», который приземлился в пшеничном поле под Новосибирском, будет разобран на запчасти и списан в утиль. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на два источника, близкие к авиавластям.

По словам одного из них, ни одна из российских организаций не будет брать на себя ответственность за возвращение этого воздушного судна в эксплуатацию без проведения необходимых работ по исследованию прочности конструкции борта. Как заявил источник, такие испытания еще никто не проводил.

Как заявил изданию исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, у российских специалистов, которые освоили в рамках D-Check (самая сложная форма техобслуживания) практически полную разборку и последующую сборку самолетов семейства Airbus A320, есть достаточно компетенций для того, чтобы выполнить все процедуры корректно. Однако, как считает он, едва ли кто-то возьмет на себя ответственность за результаты подобных работ.

В пресс-службе Росавиации рассказали «Известиям», что специалисты агентства еще не проводили оценку перспектив восстановления летной годности севшего в поле Airbus A320, поскольку все еще продолжается расследование инцидента.

Как отметил в беседе с газетой генеральный директор и владелец авиакомпании Сергей Скуратов, данное воздушное судно не сможет взлететь с пшеничного поля. Для этого нужно построить взлетную полосу, а это экономически нецелесообразно. Кроме того, этот Airbus A320 застрахован, добавил Скуратов.

До этого «Известия» сообщали, что посадившим самолет «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском пилотам предложили уволиться.

12 сентября Airbus A320 «Уральских авиалиний» экстренно сел на грунт в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находился 161 человек, среди них 23 ребенка. Пассажиры отметили профессионализм экипажа, в авиакомпании тоже одобрили действия команды воздушного судна.

Ранее сообщалось, что явилось причиной инцидента с Airbus A320.