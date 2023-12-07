Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стала известна судьба самолета, севшего в пшеничном поле под Новосибирском

«Известия»: севший в новосибирском поле самолет Airbus разберут на запчасти

close
100%
Алексей Мальгавко/Reuters

Самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», который приземлился в пшеничном поле под Новосибирском, будет разобран на запчасти и списан в утиль. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на два источника, близкие к авиавластям.

По словам одного из них, ни одна из российских организаций не будет брать на себя ответственность за возвращение этого воздушного судна в эксплуатацию без проведения необходимых работ по исследованию прочности конструкции борта. Как заявил источник, такие испытания еще никто не проводил.

Как заявил изданию исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, у российских специалистов, которые освоили в рамках D-Check (самая сложная форма техобслуживания) практически полную разборку и последующую сборку самолетов семейства Airbus A320, есть достаточно компетенций для того, чтобы выполнить все процедуры корректно. Однако, как считает он, едва ли кто-то возьмет на себя ответственность за результаты подобных работ.

В пресс-службе Росавиации рассказали «Известиям», что специалисты агентства еще не проводили оценку перспектив восстановления летной годности севшего в поле Airbus A320, поскольку все еще продолжается расследование инцидента.

Как отметил в беседе с газетой генеральный директор и владелец авиакомпании Сергей Скуратов, данное воздушное судно не сможет взлететь с пшеничного поля. Для этого нужно построить взлетную полосу, а это экономически нецелесообразно. Кроме того, этот Airbus A320 застрахован, добавил Скуратов.

До этого «Известия» сообщали, что посадившим самолет «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском пилотам предложили уволиться.

12 сентября Airbus A320 «Уральских авиалиний» экстренно сел на грунт в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находился 161 человек, среди них 23 ребенка. Пассажиры отметили профессионализм экипажа, в авиакомпании тоже одобрили действия команды воздушного судна.

Ранее сообщалось, что явилось причиной инцидента с Airbus A320.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами