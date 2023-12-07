Самолет загорелся при взлете в Улан-Удэ

В Улан-Удэ у самолета сразу после взлета загорелся двигатель. Об этом сообщает Telegram-канал Shot и публикует кадры с горящим бортом.

Уточняется, что грузовой ТУ-204 поднимался в воздух с аэропорта Байкал. Возгорание в одном из двух двигателей произошло через несколько минут.

После возникновения этой нештатной ситуации, экипаж самолета принял решение сбросить топливо.

После чего была совершенна посадка в аэропорту вылета.

Как сообщается, никто не пострадал. Официальных комментариев о ЧП пока нет.

В октябре российский самолет загорелся при взлете в Таджикистане. В одном из двигателей произошло возгорание. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и полностью сгорело.

До этого сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании Nordwind, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Новокузнецк, при посадке в аэропорту прилета выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и повредил шасси.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.