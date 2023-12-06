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В Волгограде произошла драка националистов с антифашистом

V1.RU: в Волгограде националисты напали на антифашиста

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Shutterstock

В Волгограде произошла драка националистов с антифашистом. Об этом сообщает V1.RU.

По информации издания, инцидент произошел 26 ноября на Рабоче-Крестьянской улице в Ворошиловском районе. Группа националистов напала на несовершеннолетнего студента-антифашиста, сообщает V1.RU. В ходе столкновения молодой человек ударил ножом одного из нападавших.

«В Волгограде неонацисты, устроившие провокационное шествие с лозунгами и кричалками, терроризировали местного жителя. Позже напали на него и его друзей толпой. При обороне глава банды получил ножевое ранение, а обвиняемым стал, как это ни странно, парень, которого оскорбляли», — пишут в чатах антифашистов, передает V1.RU.

Сообщается также, что молодого человека обвинили в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Позже в соцсетях появилась видеозапись, где видно, как семеро человек в капюшонах догоняют юношу и избивают его.

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