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Воронежцы проломили череп посетителю бара, который пытался познакомиться с девушкой

В Воронеже посетителю бара проломили череп за попытку познакомиться с девушкой

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Shutterstock

В Воронеже мужчине проломили череп в баре за попытку познакомиться с девушкой. Об этом сообщает Telegram-канал «TV Губерния. Воронеж».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в баре на проспекте Революции. 29-летний мужчина попытался познакомиться с девушкой, которая пришла в заведение в компании воронежцев возрастом 22 и 25 лет.

В результате спутники девушки нанесли мужчине тяжкие телесные повреждения. Его госпитализировали с ушибом головного мозга, переломом свода и основания черепа и субдуральной гематомой.

Нападавших задержали сотрудники правоохранительных органов. Выяснилось, что один из них ранее судим. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания, сообщает Telegram-канал.

Ранее на Алтае женщина хотела успокоить новорожденную дочь, но проломила ей череп.

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