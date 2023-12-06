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В Суэцком канале судно врезалось в мост

Al Ekhbariya: в Суэцком канале танкер врезался в мост, движение остановлено

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DPA/Picture Alliance/Reuters

Навигация в Суэцком канале приостановлена из-за столкновения грузового судна с понтонным мостом. Об этом сообщает египетский телеканал Al-Qahera Al-Ekhbariya.

По данным вещателя, столкновение произошло неподалеку от города Исмаилия.

В администрации Суэцкого канала сообщили, что обладают всем необходимым для устранения последствий аварии.

«Управление обладает необходимым опытом спасательных операций, а также необходимыми навигационными и техническими возможностями для профессионального реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации», – заявил глава администрации Суэцкого канала.

В августе танкеры BW Lesmes, перевозящий сжиженный газ под флагом Сингапура, и Burri с Каймановых островов, перевозящий нефтепродукты, столкнулись в Суэцком канале.

До этого в Суэцком канале затонул буксир. По данным администрации, ЧС произошло после столкновения буксира с танкером гонконгской компании Chinagas Legend. Танкер следовал из Сингапура в США.

Ранее береговая охрана Турции сообщила, что 190-метровый сухогруз Sophia Z на несколько часов заблокировал Босфорский пролив.

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