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МВД предупредило о мошеннической предновогодней рассылке в мессенджерах

МВД: выявлена новая схема предновогоднего кибермошенничества

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Александр Кряжев/РИА Новости

МВД России предупредило о выявлении новой схемы кибермошенничества, которая набирает обороты в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщает Telegram-канал МВД Медиа.

Речь идет о массовой рассылке в мессенджерах.

«В сообщениях пользователям предлагается принять участие в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние мероприятия, такие как концерты известных исполнителей или же посещение популярных елок в крупных городах России, в том числе и «Кремлевской елки», — говорится в публикации.

В МВД уточняют, что к таким сообщениям прилагается специальная ссылка, якобы служащая для составления заявки, но на самом деле ведущая на фишинговый (поддельный) сайт. Далее посетителям предлагается ввести свои платежные данные якобы для оплаты небольшой комиссии за получение билета в случае выигрыша.

15 ноября россиян предупредили о росте активности киберпреступников перед Новым годом. В предновогодней суете люди торопятся принимать решения и теряют бдительность, что может привести к печальным последствиям.

Ранее эксперт ЦБ рассказал о мошеннических схемах во время распродаж.

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