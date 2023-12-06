Разрушения в Газе сравнили с бомбардировкой Дрездена в 1945 году

Более 60% зданий на севере Газы серьезно повреждены при ударах армии Израиля, эти бомбардировки войдут в историю как одни из самых тяжелых. Об этом со ссылкой на экспертов сообщило британское издание Financial Times.

«Газа стала местом одних из самых тяжелых конвенционных бомбардировок в истории», — сообщил изданию историк и автор исследования бомбовых ударов XX века Роберт Пейп.

Он сравнил повреждения в Газе с бомбардировками Дрездена, Гамбурга и Кельна в годы Второй мировой войны.

Financial Times указывает, что основной причиной столь сильных разрушений в Газе стали сравнительно вольные правила выбора целей израильской армией, а также интенсивность наносимых ударов.

1 декабря в Газе назвали количество домов, уничтоженных ударами Израиля.

Накануне Испания заподозрила Израиль в нарушении гуманитарного права в Газе.

Ранее Иран обратился в Международный уголовный суд из-за действий Израиля в секторе Газа.