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Разрушения в Газе сравнили с бомбардировкой Дрездена в 1945 году

FT: бомбардировки в Газе войдут в историю как одни из самых тяжелых

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Abed Sabah/Reuters

Более 60% зданий на севере Газы серьезно повреждены при ударах армии Израиля, эти бомбардировки войдут в историю как одни из самых тяжелых. Об этом со ссылкой на экспертов сообщило британское издание Financial Times.

«Газа стала местом одних из самых тяжелых конвенционных бомбардировок в истории», — сообщил изданию историк и автор исследования бомбовых ударов XX века Роберт Пейп.

Он сравнил повреждения в Газе с бомбардировками Дрездена, Гамбурга и Кельна в годы Второй мировой войны.

Financial Times указывает, что основной причиной столь сильных разрушений в Газе стали сравнительно вольные правила выбора целей израильской армией, а также интенсивность наносимых ударов.

1 декабря в Газе назвали количество домов, уничтоженных ударами Израиля.

Накануне Испания заподозрила Израиль в нарушении гуманитарного права в Газе.

Ранее Иран обратился в Международный уголовный суд из-за действий Израиля в секторе Газа.

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