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В Минюсте пожаловались на отбывающих сроки в России иностранцев

Глава Минюста Чуйченко назвал иностранцев в российских тюрьмах большой проблемой

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Около 17 тыс. иностранцев, отбывающих наказание в исправительных учреждениях РФ, являются «большой проблемой», заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Его слова приводит ТАСС.

«На сегодняшний день у нас под 17 тыс. иностранных граждан содержатся в наших местах лишения свободы. Это очень большая проблема», – сказал министр.

Он пояснил, что проблема, связанная с иностранными преступниками, заключается в том, что их надо содержать, кормить, осуществлять надзор.

«Они не очень охотно работают. А наши иностранные коллеги не всегда идут на сотрудничество в плане приема этих людей для отбытия наказания у себя на родине. Мы работаем в этом отношении», — добавил Чуйченко в беседе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Чуйченко отметил, что до конца года, около 200 иностранных заключенных будут отправлены в свои страны для отбытия наказания.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва публично не обсуждает предложения США по обмену заключенных американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича.

Ранее Матвиенко призвала как можно быстрее подготовить изменения об амнистии женщин-заключенных.

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