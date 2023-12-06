Австралиец попал в реанимацию после укуса ядовитого осьминога

Подросток из Австралии оказался в реанимации после укуса ядовитого синекольчатого осьминога, пишет New York Post.

Как сообщают СМИ, осьминог спрятался в ракушке, которую 18-летний Джейкоб Эггингтон нашел на пляже. Мужчина хотел подарить ее своей племяннице, но пока нес сувенир, ядовитый моллюск ужалил австралийца.

«Как только он увидел осьминога, он очень сильно начал кричать», — рассказал брат Джейкоба

Джейкоб, понимая опасность ситуации, сразу же вызвал врачей. Синекольчатые осьминоги выпускают токсин, от которого нет лекарства, поэтому медикам потребовалось около шести часов, чтобы стабилизировать состояние пострадавшего.

Все это время австралиец находился в реанимации. Семья Эггингтона поблагодарила врачей за оказанную помощь Джейкобу.

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