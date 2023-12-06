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Испанцы провели митинг у штаб-квартиры партии премьера Санчеса

Митинг против амнистии каталонских сепаратистов собрал 500 человек в Мадриде

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Sergio Perez/Reuters

В центре испанского Мадрида собрались 500 человек, протестующих против возможной амнистии сторонников независимости Каталонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на делегацию кабмина в столице Испании.

Акция прошла под лозунгами за единство Испании, а главным ее организатором выступил Фонд защиты испанской нации. Люди митинговали под стенами штаб-квартиры Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), которую возглавляет премьер-министр Педро Санчес.

Протестующие выступили против продвигаемого в парламенте закона об амнистии каталонских сепаратистов, который могут принять из-за договоренностей между Санчесом и каталонскими партиями, позволившими премьеру переизбраться.

Напомним, кандидатуру Санчеса на пост главы правительства утвердили 16 ноября. Ключевую роль в этом сыграли голоса сторонников независимости Каталонии. Случившееся спровоцировало критику со стороны правых партий и акции протеста в Испании.

Ранее Израиль отозвал посла из Испании из-за высказываний Педро Санчеса.

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