В Московской области подготовили подъезд к месту вырубки главной новогодней елки страны

Сотрудники «Мосавтодора» традиционно приняли участие в подготовке к срубу и транспортировке главной елки страны, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорожники подготовили подъездную дорогу длиной 400 м к месту вырубки. Также для комфортного проезда гостей праздника и спецтехники здесь обустроили парковку и площадку — общая площадь работ составила 6 тыс. кв. м. Всего в работах были задействованы 15 дорожных рабочих и 9 единиц спецтехники.

Главную ель страны срубят 11 декабря в городском округе Щелково, после чего она украсит Соборную площадь Московского Кремля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.