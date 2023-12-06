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В Подмосковье начала работать праздничная иллюминация

Минкультуры и туризма Подмосковья: почти все городские округа украшают новогодние ели

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Министерство культуры и туризма Московской области

С 1 декабря 2023 года в городских округах Московской области началось включение праздничной иллюминации и установка новогодних елей в городских общественных пространствах, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.

«Почти все городские округа уже украшают новогодние ели. Так, в городском округе Солнечногорск вместе с зажжением иллюминации прошли праздничные мероприятия на набережной озера Сенеж, которые начались с парада Дедов Морозов, а все желающие смогли принять участие в мастер-классах, сделать фото со сказочными героями, кульминацией праздника стал традиционный хоровод вокруг елки», — говорится в сообщении.

В Сергиево-Посадском округе главную городскую ель зажгли 1 декабря, гости могли согреться у теплого очага, всех угощали чаем из самовара и баранками. В Орехово-Зуевском городском округе установили уже более 20 новогодних елей, торжественное мероприятие прошло в сопровождении программы от Деда Мороза и Снегурочки.

Максимальное количество праздничных елей располагается в городском округе Домодедово – 32 шт., городском округе Реутов – 27 шт., Сергиево-Посадском городском округе – 25 шт. Всего в Московской области установлено порядка 500 елей с новогодней иллюминацией.

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