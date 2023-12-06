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Мишустин рассказал об упущенных им возможностях в жизни

Мишустин рассказал, как не стал преподавателем и ученым

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал в своем выступлении в лектории общества «Знание», что упустил в жизни немало возможностей, но не жалеет о принятых решениях. Председателя кабмина цитирует ТАСС.

«Я не закончил музыкальную школу, хотя очень хотел. У меня было свое желание — ребята играли в футбол во дворе. У меня появилась пианино старое, мы приобрели это пианино. И мне очень хотелось закончить музыкальную школу. Не закончил. Не вытерпел», — вспомнил Мишустин.

Также, по его словам, ему в свое время хотелось стать учителем математики, и он даже какое-то время преподавал информатику в школе. Видел Мишустин себя и ученым, в определенный период у него было желание заниматься научными исследованиями. Обе этих стези премьер в итоге обошел стороной, о чем, впрочем, не переживает.

«Сожалею ли я об этом? Я не могу сказать, что сожалею. Это, наверное, упущенные возможности. Потом появились другие возможности», — сказал глава кабмина.

При этом Мишустин посоветовал молодежи все-таки доводить до конца начатые дела.

В том же выступлении Михаил Мишустин заявил о попытках перекрыть России доступ даже к простым технологиям.

Ранее Мишустин объяснил причины демонтажа международного права.

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