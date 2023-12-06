Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЕР и Минпросвещения подвели предварительные итоги программы капремонта школ

Андрей Турчак: в 2023 году работы по программе капремонта выполнены в 1384 школах

close
100%
Единая Россия

Более половины регионов в 2023 году выполнили план по программе капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, более чем на 90% или полностью, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По его словам, капремонт завершен в 1384 школах, а к концу года планируется сдать 1765.

«Назову отличников. Это Вологодская, Магаданская, Мурманская, Саратовская, Сахалинская области, республики Адыгея, Ингушетия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Тыва, Чеченская Республика, Санкт-Петербург. Все запланированные на этот год ремонты в этих регионах завершены. Благодарю губернаторов и региональные команды за достойный результат», — отметил он.

Турчак добавил, что еще в 46 регионах объекты готовы более чем на 90%.

По его словам, риски по капремонту есть в 19 регионах, где готовность 35 объектов менее 60%.

Также министр просвещения Сергей Кравцов обратил внимание на опережающие темпы капремонта школ в Белгородской и Липецкой областях.

«Оба региона с опережающим финансированием завершили работы на объектах двухлетнего цикла 2024-2025 годов. Белгородская область — сложные условия, приграничный регион. Несмотря на это, все в «зеленой зоне » — и капремонт, и нацпроекты», — сказал он.

Кравцов напомнил, что всего по программе капремонта с момента ее начала уже отремонтировано более 3 тысяч зданий.

«Программа идет успешно, показывает, что «Единая Россия» – партия дела. Поддержано решение продлить ее с 2025 года для детских садов, колледжей, учреждений детского отдыха. Чтобы окончательно это решение было принято, нужно исполнять обязательства, которые регионы уже взяли», — сказал министр.

Напомним, программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована президентом на съезде «Единой России» в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами