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Самолет из Южно-Сахалинска незапланированно сел в Чите из-за инсульта у пассажира

Летевший в Новосибирск самолет экстренно сел в Чите из-за инсульта у пассажира

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Shutterstock

Самолет, следовавший в Новосибирск, незапланированно сел в Чите. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел на борту судна, которое летело из Южно-Сахалинска. Во время полета у одного из пассажиров ухудшилось самочувствие. Предположительно, у человека случился инсульт.

После того, как экипаж сообщил о больном на борту, самолет отправился на аэродром Читы. В результате рейс успешно приземлился в воздушной гавани.

Ранее самолет, следовавший из Москвы в Термез сел в Актобе. Причиной стало самочувствие пассажира. Экипаж запросил машину скорой помощи и в скором времени продолжил путь.

Ранее россиянин ударил бортпроводника на рейсе из Москвы в Магадан.

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