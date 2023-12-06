Владелец лодки попал под суд за организацию водных путешествий на Ладожском озере

В Карелии мужчина решил подзаработать извозом, но стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Местного жителя обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, за то, что 11 августа он организовал перевозку пассажиров по акватории Ладожского озера. За оказание услуги мужчина брал денежное вознаграждение и предоставлял в пользование всем желающим собственное маломерное судно, не зарегистрированное для перевозки пассажиров в коммерческих целях.

Следователи посчитали владельца судна виновным в том, что одна из пассажирок, катаясь по озеру на лодке, получила травму.

После утверждения обвинительного заключения прокурором его дело будет передано в суд.

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