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Умерла художница «Котенка по имени Гав» и «Бобика в гостях у Барбоса»

Умерла художник «Халифа-аиста» и «Котенка по имени Гав» Наталья Богомолова

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Художник-мультипликатор и режиссер Наталья Богомолова скончалась 6 декабря. Ей было 83 года. Об этом сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков в Telegram-канале.

«Сегодня ушла Наталья Эдуардовна Богомолова», — отметил он.

Капков назвал ее «одной из лучших», легендарных мастеров мультипликата. Богомолова попала в число тех, кто создавал лицо советской анимации. Среди ее работ мультипликационные фильмы «Винни-Пух», «Дед Мороз и лето», «Катерок», «Пони бегает по кругу», «Бобик в гостях у Барбоса», «Котенок по имени Гав», «Каникулы в Простоквашино», «Халиф-аист», «Жил-был пес» и другие.

Капков обратил внимание, что в фильмографии Богомоловой свыше 200 мультфильмов, она продолжала работать до 2015 года, одушевив героев таких мультфильмов, как «Медвежий угол», «День рождения Алисы», «Тайна Сухаревой башни». Богомолова в 1959-1961 годах окончила курсы художников-мультипликаторов при «Союзмультфильме».

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