В подконтрольном Киеву Херсоне произошел взрыв

В городе Херсоне, контролируемом киевской администрацией, произошел сильный взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Также сообщается, что по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Подробности пока не приводятся.
Накануне также сообщалось о серии взрывов в Херсоне. По словам назначенного властями Украины главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, это российская армия обстреляла центр города.
3 декабря сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне.
До этого российское Министерство обороны сообщило, что российские войска поразили склад вооружения украинской бригады в районе города Херсон, который находится под контролем Киева.
Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.