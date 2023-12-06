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В подконтрольном Киеву Херсоне произошел взрыв

ТАСС: в подконтрольном Киеву Херсоне прогремел мощный взрыв

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Телеграм-канал «Администрация Херсонской области»

В городе Херсоне, контролируемом киевской администрацией, произошел сильный взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Также сообщается, что по всей территории Украины объявлена ​​воздушная тревога.

Подробности пока не приводятся.

Накануне также сообщалось о серии взрывов в Херсоне. По словам назначенного властями Украины главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, это российская армия обстреляла центр города.

3 декабря сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне.

До этого российское Министерство обороны сообщило, что российские войска поразили склад вооружения украинской бригады в районе города Херсон, который находится под контролем Киева.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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