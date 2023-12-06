В Госдуме призвали учить девочек варить борщ

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин перед голосованием по возвращению обязательных уроков труда в школах заявил, что детей необходимо готовить к взрослой жизни. Его слова передает «Коммерсант».

«Когда речь идет о детях, то на уроках труда девочек надо готовить к взрослой жизни, учить варить борщ, потому что надо заботиться о муже», — заявил Володин, отметив, что мальчиков нужно учить держать молоток или обучать новым технологиям.

1 декабря стало известно, что обязательные уроки труда в российской начальной и средней школе могут появиться уже с 1 сентября следующего года. Кроме того, Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

До этого депутат Госдумы Сергей Колунов выразил мнение, что возвращение уроков труда в школы поможет с дефицитом рабочих.

Ранее сообщалось, что в России выделят деньги на обучение советников школьных директоров.