Москвичам рассказали о погоде на выходные

В выходные, 9 и 10 декабря, в Москве ожидается облачная погода без осадков, температура воздуха будет более чем на семь градусов ниже нормы. Об этом «Москве 24» рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Он уточнил, что погода в эти дни ожидается аномально холодная.

«В ночь на субботу в Москве будет -17…-22°C, днем — -13...-18°C. В ночь на воскресенье ожидается -15…-20°C, днем так же — -13...-18°C градусов», — сказал Цыганков.

По словам синоптика, в начале следующей недели в столице будет теплее. В понедельник, 11 декабря, дневная и ночная температура составит -12...-17°C.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова до этого говорила, что Новый год в Москве ожидается снежный. Метеоролог сравнила снежный и холодный декабрь текущего года с этим же месяцем в 2001 и 2002 годах. Тогда, отметила она, холода держались на протяжении всего месяца, а канун Нового года был морозным и снежным. Она напомнила, что в 2001 году под Новый год высота снежного покрова достигала 40 см.

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