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Малайзия изменит правила въезда для туристов в 2024 году

Малайзия обяжет туристов заполнять электронные анкеты с января 2024 года

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Depositphotos

В Малайзии с 1 января 2024 года начнут действовать новые обязательные правила въезда для туристов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на иммиграционную службу страны.

Отмечается, что система уже функционирует, и иностранцы могут заполнить цифровую карту прибытия Малайзии (MDAC) онлайн за три дня до прибытия. Есть возможность внести информацию и в день прибытия. В анкете необходимо указать ФИО, данные паспорта, информацию о месте регистрации, адрес электронной почты, даты прибытия и отъезда, а также вид транспорта и страну отправления.

После заполнения опросника на почту должно прийти письмо с PIN-кодом, который нужно сохранить в PDF-формате и показать малазийским пограничникам.

Уточняется, что заполнять анкету не нужно транзитным пассажирам, которые не пересекают границу, а также гражданам Сингапура и владельцам спецдокументов из Таиланда, Индонезии и Брунея.

До этого сообщалось, что спрос на отдых в Малайзии среди россиян вырос на 80%. Пробыть в стране без визы граждане РФ могут до 30 дней.

Ранее стало известно, что будет с турпотоком россиян на Шри-Ланку.

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