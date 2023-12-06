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Назван инкубационный период у микоплазменной пневмонии

Врач Иванов: инкубационный период у микоплазменной пневмонии доходит до месяца

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Shutterstock

У микоплазменной пневмонии, в отличие от гриппа или обычного ОРВИ, очень длительный инкубационный период. В среднем он составляет две недели, но может растягиваться до целого месяца, рассказал в беседе с RT врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

В основном инфекция передается воздушно-капельным путем, причем для передачи нужен довольно длительный тесный контакт, отметил доктор. По этой причине чаще всего вспышки регистрируются в детсадах, школах.

В целом у атипичных пневмоний обычно наблюдается более легкое течение с менее выраженными симптомами, однако кашель с небольшим количеством мокроты может сохраняться месяцами, добавил Иванов. Также у заразившихся может появиться сыпь, предупредил он.

«В клинической картине могут преобладать жалобы на расстройство пищеварения, ноющие боли в мышцах, головную боль и нарушение сна», — добавил врач.

Если вовремя обратиться к врачу, который выявит возбудителя микоплазменной пневмонии, то чаще всего она успешно лечится, подчеркнул Иванов. Осложнения грозят отдельным группам населения, в том числе людям с хроническими заболеваниями – ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, артериальной гипертензией, вирусными гепатитами и обструктивным бронхитом. Также последствия могут быть, если инфекцию перенесет человек в иммунодефицитном состоянии, заключил Иванов.

Напомним, инфекционист назвал пожилых, людей с низким иммунитетом, курильщиков, женщин после беременности и пациентов с гормональными нарушениями группами риска при заражении микоплазменной инфекцией.

Также специалист рассказал об основном симптоме, который появляется при заражении микоплазменной инфекцией.

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