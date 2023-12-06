ХАМАС обвинили в накачивании заложников психоактивными веществами

Член комитета по здравоохранению Кнессета Ронит Эндевельт заявил, что ХАМАС давал заложникам транквилизаторы и, возможно, другие психоактивные вещества, чтобы они «выглядели счастливыми» на пути к пункту обмена в день освобождения. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Речь идет о препаратах типа Clonex (Клоназепам). Препарат обладает седативным и расслабляющим воздействием и применяется для лечения биполярного и тревожного расстройств. Его действие длится от 6 до 12 часов.

В этой связи председатель комитета Йони Машрики заявил, что израильский минздрав должен распространить эту информацию по медицинским организациям всего мира.

До этого в Белом доме заявили о нежелании Израиля и ХАМАС возвращаться на стол переговоров.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.