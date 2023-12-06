Мишустин объяснил причины демонтажа международного права

Привычный миропорядок резко меняется, в том числе и мировое право, существовавшее со времени окончания Второй мировой войны, переживает демонтаж. О причинах подобных изменений рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на на лекции в рамках проекта «Знание. Лекторий», передает РИА Новости.

«Настоящий демонтаж переживает международное право. На нем держалось мироустройство со времен окончания Второй мировой войны», – сказал глава российского правительства.

Он отметил, что Организация объединенных наций, созданная с целью недопущения трагических событий начала и середины двадцатого века, долгие годы определяла линии, за которые государствам нельзя заходить. Однако сейчас сформулированные тогда нормы перестали работать, отметил Мишустин.

По его словам, причины подобных изменений связаны со снижением доверия между участниками политического процесса. Кроме того, важным фактором он считает появление новых быстро развивающихся экономик, которые претендуют на региональное и глобальное лидерство.

До этого Мишустин рассказал о возможностях РФ вернуть статус великой научно-технологической державы.

Ранее Мишустин заявил о восстановлении экономики РФ, несмотря на санкции