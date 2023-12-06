В Воронеже иномарка переехала лежавшего на дороге мужчину

В Воронеже полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием пешехода. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Рамонском районе. По предварительной информации, водитель микроавтобуса с прицепом марки Hyundai наехал на 38-летнего местного жителя. При этом сам пешеход лежал на проезжей части.

Когда скорая помощь приехала на место инцидента, мужчина уже не реагировал на происходящее.

По факту произошедшего правоохранители проводят проверку. Сотрудники МВД выясняют причины происшествия, в том числе и то, почему мужчина лежал на дороге.

Ранее в ДТП под Челябинском пострадал годовалый ребенок.