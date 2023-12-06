В Госдуме предложили вместо штрафов ввести комплексные газовые тарифы

Во всех домах необходимо установить специальные газоанализаторы, платить за которые россияне будут единым «газовым тарифом», считает зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Увеличение штрафа за недопуск в квартиру газовщиков проблему с взрывами бытового газа решить не поможет, убеждена она.

«Как победить эти постоянные взрывы, никто не понимает, нужны дополнительные меры и штрафы. Конечно, нужно иметь допуск и к вентиляционным каналам, и к оборудованию, иначе никак. Но к этому законопроекту много вопросов», — отметила депутат в беседе с НСН.

В числе таких спорных моментов она назвала информирование о смене оборудования. В документе, по словам Разворотневой, не уточняется, что именно будет считаться преступлением. В любом случае осмотры оборудования не помогут решить проблему, считает она. В тариф, по мнению депутата, следует включить работы по осмотру и установке газоанализаторов.

«Да, осмотры могут быть хорошо проведены, но они в целом не могут форс-мажорные ситуации предотвратить, когда человек закурил или еще что-то сделал, — пояснила Разворотнева. — Тут нужно все-таки дальше двигаться, ставить газоанализаторы»,

При таком подходе гражданам будет понятно, что они платят за свою безопасность, заключила депутат.

Напомним, правительство одобрило законопроект о повышении штрафов за недопуск газовщиков и специалистов по обслуживанию дымовых и вентканалов в квартиры до 10 тыс. рублей. в ближайшее время документ планируется представить в Госдуму.

Ранее в Госдуме заявили о возможном повышении тарифов на газ на 5,5% в 2024 году.