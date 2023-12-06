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Россиянка продала редкую книгу, чтобы купить корм для кошек

Жительница Тюмени продала редкое издание книги, чтобы купить корм котам

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Depositphotos

В Тюмени женщина продала редкое издание художественного альбома картин Дрезденской галереи в 15 раз дешевле, чтобы купить корм котам. Об этом сообщает URA.RU.

Книгу «Старые мастера в Дрезденской галерее», вышедшую в 1966 году, Наталья Роженцева решила выставила на продажу в конце ноябре и сознательно указала цену ниже рыночной. На редкий экземпляр с собранием цветных и черно-белых гравюр известных художников, который букинисты в среднем оценивают в 3800 рублей, покупатель нашелся быстро.

«Продала так дешево, за 250 рублей, чтобы получить копеечку на корм котам и книгу заодно в добрые руки пристроила», — говорит россиянка. Уточнять, кто именно купил книгу и в какой город она уехала, женщина не стала.

Ранее россиянин выставил на продажу «зуб снежного человека» за 1 млн рублей.

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