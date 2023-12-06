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Приятели посетили 99 пабов за 24 часа и установили мировой рекорд

UPI: мужчины из Австралии за сутки посетили 99 пабов и установили рекорд

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Guinness World Records/harrykooros/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Два друга из Австралии посетили 99 пабов за 24 часов и установили мировой рекорд, пишет издание UPI.

Гарри Курос и Джейк Лойтертон, которым по 26 лет, за сутки посетили 99 баров в Сиднее, выпивая в них как минимум один напиток. Приятели рады, что им удалось установить рекорд, однако путь к нему был трудным, признаются мужчины.

Друзья пожаловались, что во время посещения баров они сталкивались с многочисленными проблемами. В некоторых заведениях им запрещали вести видеосъемку, в других пабах отказывались обслуживать.

«К счастью, после переоценки нашего плана действий нам удалось продолжить», — рассказал Гарри.

Рекордсмены добавили, что планировали посетить 100 пабов, но ошиблись в подсчетах.

«Учитывая строгие законы Сиднея, мы поняли, что нам нужно избегать чрезмерного опьянения, чтобы нас пустили во все пабы», — добавил Курос.

Кроме того, мужчины вместе с рекордом собрали деньги для благотворительной организации, занимающейся исследованиями рассеянного склероза.

Ранее индианка попала в Книгу рекордов Гиннесса за самые длинные волосы в мире.

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