Москвичам рассказали о погоде на Новый год

Новый год в Москве ожидается снежный. Об этом в своем Telegram-канале сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Снега на Новый год будет много. Можно планировать зимние забавы», — отметила специалист.

Метеоролог сравнила снежный и холодный декабрь текущего года с этим же месяцем в 2001 и 2002 годах. Тогда, отметила она, холода держалась на протяжении всего месяца, а канун Нового года был морозным и снежным.

«В 2001 году под Новый год высота снежного покрова достигала 40 см. В текущем месяце, к уже высоким снегам Москвы и Подмосковья, добавится до конца месяца еще не менее 15 см», — добавила Позднякова.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что рекорд высоты снега в Москве будет устанавливаться каждый день до 9 декабря. В настоящее время сугробы достигают 37 сантиметров. Вильфанд отметил, что до 9 декабря предыдущий рекорд высоты снега был менее 30 сантиметров, а сейчас уже достигает 36-37 сантиметров, и нет никаких условий для его таяния

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.