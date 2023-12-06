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В Уфе из-за прорыва канализации затопило парковку

В Уфе на проспекте Салавата Юлаева прорвало канализацию

В Уфе из-за прорыва канализации автомобили оказались в воде. Об этом сообщает глава администрации Октябрьского района города Сергей Плотников.

Инцидент произошел на проспекте Салавата Юлаева. По словам Плотникова, на месте работают профильные службы, которые ликвидируют последствия произошедшего.

«Взял ситуацию под личный контроль», — сообщается в публикации.

По данным Telegram-канала Mash Batash, затоплена парковка рядом с НИПИ «Петон». Таким образом, более десяти машин оказались в горячей воде. Люди пытаются добраться до своих машин и вывезти их с территории. О поломках уже сообщили пять автомобилистов.

По факту произошедшего в прокуратуре региона организовали проверку.

Ранее в Петербурге два человека пострадали из-за прорыва трубы с кипятком.

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