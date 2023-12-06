Готовится законопроект о запрете абортов в частных клиниках

Законопроект о запрете абортов в частных клиниках планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию. Об этом заявил РИА Новости источник.
Как рассказал источник агентства, законопроект находится в разработке, самого документа еще нет.
Текст проекта закона будет готов уже в 2023 году. «Законопроект планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию», — сказал он.
Законопроектом также планируется сократить срок, при котором возможно прерывание беременности.
До этого в Госдуме предложили ввести штраф для чиновников, которые принуждают женщин рожать детей с помощью «средневековых методов». Депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков назвал предложения ввести запрет абортов и налог на бездетность «самым настоящим оскорблением чувств женщин». Он сообщил, что фракция «Новые люди» разрабатывает проект закона об оскорблении чувств женщин.
Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.