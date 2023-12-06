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Готовится законопроект о запрете абортов в частных клиниках

Закон о запрете абортов в частных клиниках внесут в Госдуму в весеннюю сессию

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Законопроект о запрете абортов в частных клиниках планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию. Об этом заявил РИА Новости источник.

Как рассказал источник агентства, законопроект находится в разработке, самого документа еще нет.

Текст проекта закона будет готов уже в 2023 году. «Законопроект планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию», — сказал он.

Законопроектом также планируется сократить срок, при котором возможно прерывание беременности.

До этого в Госдуме предложили ввести штраф для чиновников, которые принуждают женщин рожать детей с помощью «средневековых методов». Депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков назвал предложения ввести запрет абортов и налог на бездетность «самым настоящим оскорблением чувств женщин». Он сообщил, что фракция «Новые люди» разрабатывает проект закона об оскорблении чувств женщин.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.

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