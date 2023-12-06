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Россиянам рассказали, как выбрать полезную рыбу для сельди под шубой

ОСН: для салата идеально подходит атлантическая сельдь бочкового посола

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Depositphotos

Салат сельдь под шубой можно сделать более полезным, если правильно выбрать главный ингредиент. По классическому рецепту идеально использовать для приготовления атлантическую сельдь бочкового посола, считает и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. С осторожностью нужно относиться к маринованной рыбе, отметила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

Атлантическая сеть бочкового посола более мясистая, плотная и умеренно жирная в отличие от тихоокеанской, отметила эксперт.

«Тихоокеанская сельдь хорошая, но жирнее, в сумме с майонезом это увеличивает калораж и перенасыщенность жирами, хотя такая рыба и богата омегой и полезна для кожи, сердца и сосудов», – пояснила она.

Сельдь пряного посола или маринованная имеет ненатуральный вкус, что может отразиться на качестве салата, отметила Лялина.

При выборе селедки важно отдавать предпочтение цельной рыбе без разделки, с целой, блестящей кожей без желтых пятен, которые являются признаками окисления рыбьего жира, то есть говорит о старости. Если кожа рыбы разорвана, это говорит о том, что она долго пролежала в маринаде или ее неправильно хранили. Также так бывает при неверном засоле или в случае, если мороженую рыбу размораживали.

Эксперты советуют нажать на рыбу: если вмятина не исчезнет, то она несвежая. Глаза у сельди должны быть прозрачными, не впалыми, не мутными и без повреждений. Красные глаза — признак того, что рыба не просолилась и может быть опасна для здоровья.

В целом правильно выбранная свежая сельдь полезна, так как содержит кальций, фосфор, йод, натрий, калий, витамины группы В, D, Е, а также важную для печени аминокислоту метионин. Однако салат это полезным не делает, отмечают эксперты. При желании сделать его менее вредным рекомендуется заменить майонез на сметану, смешанную с горчицей и другими специями, использовать вместо картофеля вареные куриные яйца или авокадо.

Напомним, большинство россиян планируют приготовить на новогодний стол оливье, сельдь под шубой и крабовый салат.

Ранее диетолог рассказала, как сделать новогодние салаты полезными для здоровья.

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