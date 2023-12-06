В омском вузе заявили, что студенты «как всегда пришли сами» на встречу с вице-губернатором

В Сибирском государственном автомобильно-дорожном университете (СибАДИ) не стали наказывать студента в футболке с надписью Brooklyn после замечания вице-губернатора Омской области Андрея Шпиленко. В пресс-службе вуза «Газете.Ru» заявили, что молодого человека не оскорбили слова чиновника, который призвал его «поменять футболку и не позориться». Вместо «непатриотичной» футболки, как назвали ее в омских СМИ, студенту оперативно выдали футболку с логотипом университета.

«Речь шла о технологическим суверенитете, импортозамещении, промышленной революции и оборудовании. В ходе обсуждения [было] не очень слышно, потому что микрофон был только у Шпиленко. Студенты отвечали на вопрос, спикер попросил передать микрофон студенту в следующем ряду, а он отвлекся, поэтому не сразу сообразил. В это время фокус внимания спикера и переместился на футболку с иностранной надписью. Сам студент и все собравшиеся не расценили это как оскорбление и обиду. Студенту принесли футболку с логотипом СибАДИ, которой очень обрадовался, так как давно такую хотел. Наказания никакого не было, да и быть не могло. Университет рекомендует придерживаться дресс-кода, но никак его соблюдение не контролирует», — объяснили в пресс-службе СибАДИ.

В институте также утверждают, что студентов не «пригоняли» на встречу с вице-губернатором.

«Ребята пришли сами, как, впрочем, и всегда. Они были готовы услышать от должностного лица, в каких проектах заинтересована Омская область. Это ребята — участники Акселерационной программы «-0+500», они проектировщики технических решений. Посещение таких мероприятий всегда дело добровольное», — заключили в СибАДИ.

Во вторник, 5 декабря, в Омске прошла встреча студентов СибАДИ с вице-губернатором Андреем Шпиленко. Как пишет «Омск-Информ», чиновнику не понравилась футболка с надписью Brooklyn, в которой пришел на встречу один из учащихся.

«О, у него там Brooklyn написано. Ты из Нью-Йорка, что ли? Поменяй футболку — не позорься. Что там зашито, неизвестно. Надень хорошую футболку», — обратился чиновник к подростку.

Другой студент, отвечая на вопрос Шпиленко, сказал, что публику на встречу «пригнали». Вице-губернатор в ответ заявил, что по молодому человеку «плачут Вооруженные силы».

«Пригнали. Я скажу так: вы же не стадо, чтобы вас пригонять. Кого-то пригнали? Боюсь, что только вас, молодой человек, и пригнали. Боюсь, что по вам плачут Вооруженные силы. Там такое не пройдёт», — отметил чиновник.

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