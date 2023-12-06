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Диетолог раскрыла роль «кислого» и «щелочного» питания в профилактике остеопороза

Диетолог Королева: мясо и молоко — «кислые» продукты, снижающие прочность костей

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Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева назвала заблуждением мнение о том, что молоко полезно для костей. По ее словам, оно вымывает из организма магний и кальций, снижая прочность скелета. Такую пищу следует сочетать с щелочными продуктами для профилактики остеопороза, заявила специалист.

По кислотно-щелочному балансу молоко относится к «кислым» продуктам, окисляющим организм, утверждает Королева.

«Есть такое понятие — кислые и щелочные продукты. К кислым относятся источники полноценных белков — мясо, птица, рыба. Это продукты, которые привносят в организм полезные белки, обеспечивающие построение его тканей», — заявила Королева в беседе с Общественной Службой Новостей.

К щелочной пище она отнесла овощи, зелень и другие продукты растительного происхождения, богатые витамином C, магнием и кальцием. По мнению диетолога, если человек все время будет есть кислые продукты, организм будет самостоятельно восстанавливать кислотно-щелочной баланс, выводя из организма кальций и магний.

Диетолог посоветовала исключить из рациона алкоголь и газировку, которые, по ее словам, способствуют вымыванию щелочных оснований из костей, отказаться от курения, а для профилактики вымывания из костей кальция и магния употреблять кислые и щелочные продукты в совокупности. К примеру, сочетать источники полноценного белка с овощными гарнирами, салатами, свежими овощами и зеленью.

«Тогда мы сможем получить и кальций, и необходимое количество фосфора, и магний. Все это лежит в основе построения костной ткани», — заключила Королева.

Специалисты также рекомендуют следить за гликемическим индексом продуктов, чтобы контролировать питание и поддерживать нормальный вес.

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