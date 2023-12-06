В Екатеринбурге мужчине выставили коммунальный счет на миллион рублей

В Екатеринбурге у местного жителя зафиксировали долг в более чем миллион рублей. Об этом сообщает Е1.

Задолженность накопилась за две квартиры, обе они находятся на улице Мельникова. В первом случае коммунальный счет выставили на миллион рублей, во втором — на 307 тысяч.

При этом оба объекта купила мать должника в 2001 году. По словам представителей ТСЖ они уже обращались в суд в 2017 году из-за задолженности. В тот момент интересы женщины представляла ее невестка.

Только в 2023 году в ТСЖ снова вернулись к этому вопросу. Долги на квартиру продолжают начислять. В квартире никто не живет, но платежи за капремонт, общедомовые нужды и другое продолжают поступать.

Семья должника полагает, что ТСЖ не выполняет свои обязанности должным образом, поэтому начисление долга незаконно.

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