Экс-работницу банка подозревают в краже миллионов у 13 клиентов

В Архангельской области в суд направили дело о хищении у клиентов банка около трех миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии правоохранителей, в период с апреля 2022 года по август 2023 года бывшая работница банка вводила в заблуждение людей, которые хотели открыть сберегательный счет или погасить займы. Вместо того, чтобы проводить операции через кассу, россиянка забирала деньги себе.

Помимо этого, женщину подозревают в похищении кредитной карты одной из клиенток, которая оставила предмет на хранение в банке. В последствии фигурантка уголовного дела расплачивалась деньгами женщины в магазинах.

«Жертвами ее махинаций стали 13 человек в возрасте от 55 до 75 лет, которые лишились в общей сумме порядка трех миллионов рублей. У некоторых граждан она похищала денежные средства несколько раз», – сообщается в публикации.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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