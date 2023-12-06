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Под Орлом младенец получил черепно-мозговую травму во время драки пенсионерок

Под Орлом две пенсионерки подрались и нанесли травмы четырехмесячному правнуку

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Depositphotos

В Орловской области застолье двух пенсионерок закончилось госпитализацией маленького правнука. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в городе Мценск. Родители четырехмесячного младенца оставили его с 73-летней прабабушкой. Вместе с ребенком женщина отправилась к своей 68-летней сестре.

Во время встречи россиянки выпили немного алкоголя. В результате между женщинами возник конфликт, который перерос в драку. Как рассказала сама прабабушка ребенка, сестра набросилась на нее, потом – на мальчика.

Младенца госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и синяком под глазом. В больнице ребенка направили в реанимацию.

На данный момент в ситуации разбираются правоохранители. Они проверяют пенсионерок и выясняют обстоятельства.

Ранее в Башкирии неизвестный забросал квартиру пенсионерки коктейлями Молотова.

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