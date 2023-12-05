Неизвестный в Telegram пригрозил расправой липецкой девятикласснице

В Липецке неизвестный угрожал ученице девятого класса расправой в мессенджере Telegram. Об этом сообщает Gorod48.

По информации издания, девятиклассница начала получать угрозы в личных сообщениях в Telegram. При этом автор сообщений назвал в переписке ее реальный адрес проживания.

«Я очень испугалась, и до сих пор отойти не могу! Дочь лучше себя чувствует, она у меня не из робкого десятка», — рассказала мать школьницы, передает издание.

Матери подростка удалось выяснить, что точно такие же сообщения получила еще одна несовершеннолетняя, учащаяся в той же школе, сообщает Gorod48. В полиции женщине сказали, что подобные угрозы могут посылать различные группы.

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