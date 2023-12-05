В Белгородской области средства ПВО сбили три беспилотника ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над регионом сработала система противовоздушной обороны, которая сбила три беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито три БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщил Гладков.

При этом один из обломков повредил легковой автомобиль в поселке Репном, отметил Гладков.

Ранее Гладков сообщил в своем Telelrgram-канале, что Вооруженные сил Украины в течение суток выпустили по населенным пунктам российского региона 66 различных боеприпасов, также было совершено несколько атак беспилотных летательных аппаратов. По словам чиновника, в Белгородском районе под артиллерийский удар попало село Журавлевка, там зафиксировано восемь прилетов. Никто не пострадал. По селу Щетиновка в этом же районе выпущено три артснаряда и три гранатометных выстрела, а также две взрывчатки с беспилотника.

В Борисовском районе по окраине хутора Лозовая Рудка украинские военные выпустили шесть минометных снарядов и четыре гранатометных выстрела. В результате этих действий произошел обрыв линии электропередачи. Также на окраине Лозовой Рудки с квадрокоптера была сброшена одна самодельна бомба. Обошлось без последствий, заверил Гладков.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.