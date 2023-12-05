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В Белгородской области средства ПВО сбили три беспилотника ВСУ

Губернатор Гладков: в Белгородской области силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над регионом сработала система противовоздушной обороны, которая сбила три беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито три БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщил Гладков.

При этом один из обломков повредил легковой автомобиль в поселке Репном, отметил Гладков.

Ранее Гладков сообщил в своем Telelrgram-канале, что Вооруженные сил Украины в течение суток выпустили по населенным пунктам российского региона 66 различных боеприпасов, также было совершено несколько атак беспилотных летательных аппаратов. По словам чиновника, в Белгородском районе под артиллерийский удар попало село Журавлевка, там зафиксировано восемь прилетов. Никто не пострадал. По селу Щетиновка в этом же районе выпущено три артснаряда и три гранатометных выстрела, а также две взрывчатки с беспилотника.

В Борисовском районе по окраине хутора Лозовая Рудка украинские военные выпустили шесть минометных снарядов и четыре гранатометных выстрела. В результате этих действий произошел обрыв линии электропередачи. Также на окраине Лозовой Рудки с квадрокоптера была сброшена одна самодельна бомба. Обошлось без последствий, заверил Гладков.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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